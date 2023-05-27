أمطار جازان تضفي جمالًا على جبال فيفاء

عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن القهوة السعودية حاضرة في رحلة الفضاء الدولية الأمر بالمعروف تفعّل محتوى “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” برماح
شهدت منطقة جازان، اليوم السبت، هطول أمطار متفاوتة الغزارة على كل من محافظات الحرث، وأحد المسارحة، والطوال، وأبوعريش، والدائر بني مالك، وصامطة، وضمد، وصبيا، وبيش، وهروب، ومركز جبال الحشر.
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، هطول أمطار غزيرة على جبال فيفاء والتي تقع شرق منطقة جازان، ما أدى إلى جريان السيول بها ليظهر الجمال الطبيعي بالمنطقة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وعلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على مناطق تبوك، الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية.
فيما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف.
أمطار غزيرة عصر اليوم على جبال #فيفاء في منطقة #جازان
عبر:@oozlion777 pic.twitter.com/KVGJS2rreE
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 27, 2023