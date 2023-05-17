أمطار رعدية على جنوب غرب ووسط السعودية الآن

أشارت آخر صور الأقمار الاصطناعية ورادار البروق إلى استمرار تكاثر السُّحب الركامية على أجزاء مُتفرقة من نجران ومُرتفعات عسير، وأجزائها الشرقية مُرفقة بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا، وفق ما أعلن طقس العرب.

أمطار رعدية

ولفت طقس العرب إلى أن الصور ذاتها إلى هطول أمطار رعدية مُتوسطة في مُجملها على أجزاء من جنوب غرب وغرب الرياض، بالإضافة إلى الأجزاء الجنوبية من محافظة رفحاء.

تقلبات جوية

وفي وقت سابق، توقع طقس العرب أن تشهد المملكة خلال الفترة القادمة، حالة من التقلبات الجوية غير الموسمية، وتترافق بأمطار رعدية، ورياح هابطة شديدة وعواصف غبارية على عدة مناطق.

وقال طقس العرب في تقريره بشأن حالة الطقس: إن آخر القراءات الجوية تشير إلى توقعات بتأثر أجواء المملكة السعودية قادم الأيام بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع تزحزح في المرتفع الجوي شبه المداري، وتستثير هذه الظروف الجوية تدفق بخار الماء بخصائص استوائية للمنطقة.