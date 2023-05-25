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مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ صباحاً
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

هطول أمطار رعدية

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 10-30كم/ ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 40 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية كذلك باتجاه مضيق باب المندب, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية كذلك باتجاه مضيق باب المندب, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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