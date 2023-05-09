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مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ صباحاً
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم والحدود الشمالية.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط. وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والاوسط ومن متر ونصف الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي ومن متر الى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي .

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