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مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول في 6 مناطق

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٤ صباحاً
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول في 6 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

سحب رعدية ممطرة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والحدود الشمالية.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة, تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 45كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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