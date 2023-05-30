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مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول في 9 مناطق

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ صباحاً
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول في 9 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، الرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى اعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة , حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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