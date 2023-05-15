أمطار رعدية وبرد على 5 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
في حين تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية على طول ساحل البحر الأحمر بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر وربع,وحالة البحر خفيف الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .