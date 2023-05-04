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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 10 مناطق

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ صباحاً
أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 10 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط وتحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر الى متر ونصف يصل الى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج, ويكون مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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