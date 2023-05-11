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سماء غائمة شرق ووسط وشمال المملكة

أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ صباحاً
أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

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وجنوبية إلى جنوبية غربية 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 12-28 كم/ساعة وجنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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