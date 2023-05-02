Icon

حادث مروع لوفاة طفل فلسطيني هاجمه أسد Icon وظائف بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية Icon كارثة بيئية تقضي على 21 مليون شجرة زيتون Icon طائرة صينية تغادر مطار جدة وعلى متنها 145 راكبًا Icon بنك الرياض يربح 2 مليار ريال خلال الربع الأول Icon بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين Icon غلاء المهور والتكاليف وراء انتشار العنوسة في السعودية Icon وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان بعد إضراب عن الطعام 86 يومًا Icon عدسة المصور شاهد يسهم في تحقيق العدالة Icon خالد عبدالرحمن ألغى متابعة الأسماء المستعارة فذكره الجمهور بمخاوي الليل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية وبرد وسيول ورياح نشطة على 5 مناطق

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ صباحاً
أمطار رعدية وبرد وسيول ورياح نشطة على 5 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

 

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

قد يهمّك أيضاً
مشهد صادم لتعذيب ليبيين وتعليقهم بالسقف

مشهد صادم لتعذيب ليبيين وتعليقهم بالسقف

زيلينسكي يتحدث عن عقوبات جديدة ضد روسيا

زيلينسكي يتحدث عن عقوبات جديدة ضد روسيا

هطول أمطار رعدية

فين حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي لجريان السيول تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة نجران.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف فنية شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف فنية شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف
وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار

وظائف
خدمات إسعافية للمصلين في المسجد النبوي
السعودية اليوم

خدمات إسعافية للمصلين في المسجد النبوي

السعودية اليوم
يد العطاء دائماً ممدودة لمساعدة الآخر.. هذا هو ديدن المملكة
السعودية اليوم

يد العطاء دائماً ممدودة لمساعدة الآخر.. هذا...

السعودية اليوم
يوتيوبر يثير غضبًا واسعًا بسبب قسوته مع مشرد
العالم

يوتيوبر يثير غضبًا واسعًا بسبب قسوته مع...

العالم
المرئي والمسموع تغرم صانع محتوى أثار النعرات القبلية والعنصرية على تيك توك
السعودية اليوم

المرئي والمسموع تغرم صانع محتوى أثار النعرات...

السعودية اليوم
مانشستر يونايتد يتجاوز إيفرتون بثنائية
آخر الاخبار

مانشستر يونايتد يتجاوز إيفرتون بثنائية

آخر الاخبار
الدومينيكان تؤكد دعمها لملف استضافة المملكة إكسبو 2030
السعودية اليوم

الدومينيكان تؤكد دعمها لملف استضافة المملكة إكسبو...

السعودية اليوم