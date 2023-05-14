أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الشمالية منها,في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج ن متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .