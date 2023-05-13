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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 4 مناطق

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ صباحاً
أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 4 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

رياح نشطة وأتربة

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة على الاجزاء الساحلية منها.

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