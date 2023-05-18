Icon

أسعار العملات مقابل الريال اليوم Icon الصحف العالمية تسلط الضوء على دور السعودية في لم الشمل بالقمة العربية Icon وظائف شاغرة في فروع الخزف السعودي Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة في شركة هاليبورتون Icon وظائف إدارية شاغرة بفروع بنده Icon وظائف هندسية شاغرة في شركة صدارة Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 209 ريالات للجرام Icon 13 وظيفة شاغرة بمشروع البحر الأحمر Icon وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

أمطار رعدية وسيول وبرد في 7 مناطق

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٩ صباحاً
أمطار رعدية وسيول وبرد في 7 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية, في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك،حائل,والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب,وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

قد يهمّك أيضاً
رئاسة الهيئة: لا صحة لما يتداول من إشاعات تتعلق بعملنا

رئاسة الهيئة: لا صحة لما يتداول من إشاعات تتعلق بعملنا

حي الملك سلمان يرسخ جهود خادم الحرمين في تطوير الرياض

حي الملك سلمان يرسخ جهود خادم الحرمين في تطوير الرياض

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

قد يهمّك أيضاً
تحديث تطبيق بلاغ تجاري يتيح للمستهلك المتابعة

تحديث تطبيق بلاغ تجاري يتيح للمستهلك المتابعة

ضبط مواطنين لإشعالهما النار في متنزه السودة

ضبط مواطنين لإشعالهما النار في متنزه السودة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رشا رزق تطل على جمهورها في فعاليات جدة
السعودية اليوم

رشا رزق تطل على جمهورها في فعاليات...

السعودية اليوم
سيول عارمة شرق منطقة حائل
السعودية اليوم

سيول عارمة شرق منطقة حائل

السعودية اليوم
الزراعة: بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب في الشرق الأوسط بـ 3.5 ملايين طن
السعودية اليوم

الزراعة: بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب...

السعودية اليوم
عيد الفطر ينعش صالونات الحلاقة في جازان
السعودية اليوم

عيد الفطر ينعش صالونات الحلاقة في جازان

السعودية اليوم
الفتح والوحدة يرتضيان التعادل
الرياضة

الفتح والوحدة يرتضيان التعادل

الرياضة
أول رد من واتساب عقب اتهام ماسك له بالتنصت
تكنولوجيا

أول رد من واتساب عقب اتهام ماسك...

تكنولوجيا
ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة والمضمون والضيوف
السعودية اليوم

ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة...

السعودية اليوم
ركاب يصوتون على طرد سيدة مزعجة من الطائرة
غرائب

ركاب يصوتون على طرد سيدة مزعجة من...

غرائب