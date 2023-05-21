ريانة وعلي القرني يصعدان مركبة دراغون ولقطات مباشرة من قلب الحدث أمطار عسير تتواصل والبَرَد يزداد كثافة هدف يطلق برنامج تأهيل المرشدين المهنيين بالشراكة مع جامعة الملك سعود افتتاح مركز للأسنان في حفر الباطن يضم 10 عيادات منتصف الليل موعد انطلاق رحلة السعودية نحو الفضاء لقطات من تتويج مانشستر سيتي بـ الدوري الإنجليزي السعودية تستقبل أولى الرحلات الجوية للحجاج بالورود والهدايا لاعب كمال أجسام حطم متجرًا بسبب وجبة فلقنته الشرطة درسًا شرط هام للاستفادة من الدعم السكني بوروسيا دورتموند يقترب من الدوري الألماني بثلاثية في أوجسبورج
تواصلَ – اليوم- هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبَرَد على أجزاء واسعة من منطقة عسير.
وشهدت مدينة أبها وضواحيها ومركز السودة وعقبة ضلع (جنوب أبها)، ومحافظات رجال المع، وسراة عبيدة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وأحد رفيدة، وطريب، هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة.
كما شملت الأمطار مراكز الشعف، وبللحمر، وبللسمر، وثلوث المنظر، ويعرى، والبشاير، وشني، والجوة، ومربة، ووادي بن هشبل، وتندحة.
وتميزت أمطار هذا العام بكثافة “البَرَد” المتساقط الذي غطَّى المزارع والطرقات وأعالي الجبال في معظم محافظات ومراكز منطقة عسير، وخاصة مركز “بلَحمر، وبلَسمر” ــ 70 كيلومترًا شمال مدينة أبها ـ حيث كست الكتل الثلجية الأرض لليوم الثاني على التوالي برداء أبيض نشر البهجة في نفوس الأهالي الزائرين، الذين توزعوا على جنبات الطرق وفي المواقع المطلة على الأراضي الزراعية مستمتعين بهذه المناظر الخلابة، إذْ حرص معظمهم على توثيقها بالتصوير المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.