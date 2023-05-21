Icon

ريانة وعلي القرني يصعدان مركبة دراغون ولقطات مباشرة من قلب الحدث Icon أمطار عسير تتواصل والبَرَد يزداد كثافة Icon هدف يطلق برنامج تأهيل المرشدين المهنيين بالشراكة مع جامعة الملك سعود Icon افتتاح مركز للأسنان في حفر الباطن يضم 10 عيادات Icon منتصف الليل موعد انطلاق رحلة السعودية نحو الفضاء Icon لقطات من تتويج مانشستر سيتي بـ الدوري الإنجليزي Icon السعودية تستقبل أولى الرحلات الجوية للحجاج بالورود والهدايا Icon لاعب كمال أجسام حطم متجرًا بسبب وجبة فلقنته الشرطة درسًا Icon شرط هام للاستفادة من الدعم السكني Icon بوروسيا دورتموند يقترب من الدوري الألماني بثلاثية في أوجسبورج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الكتل الثلجية تكسو الأرض لليوم الثاني

أمطار عسير تتواصل والبَرَد يزداد كثافة

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
أمطار عسير تتواصل والبَرَد يزداد كثافة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تواصلَ – اليوم- هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبَرَد على أجزاء واسعة من منطقة عسير.

وشهدت مدينة أبها وضواحيها ومركز السودة وعقبة ضلع (جنوب أبها)، ومحافظات رجال المع، وسراة عبيدة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وأحد رفيدة، وطريب، هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة.

قد يهمّك أيضاً
ترحاب يؤهل 13 ألف عامل لخدمة ضيوف الرحمن

ترحاب يؤهل 13 ألف عامل لخدمة ضيوف الرحمن

ضبط مستودع أغذية مخالف بجدة

ضبط مستودع أغذية مخالف بجدة

المناطق المتأثرة

كما شملت الأمطار مراكز الشعف، وبللحمر، وبللسمر، وثلوث المنظر، ويعرى، والبشاير، وشني، والجوة، ومربة، ووادي بن هشبل، وتندحة.

قد يهمّك أيضاً
أكواباور توقع اتفاقية أول مشروع للهيدروجين الأخضر في أوزبكستان

أكواباور توقع اتفاقية أول مشروع للهيدروجين الأخضر في أوزبكستان

شركات سيارات عالمية تدرس الخروج من بريطانيا

شركات سيارات عالمية تدرس الخروج من بريطانيا

تساقط البرد

وتميزت أمطار هذا العام بكثافة “البَرَد” المتساقط الذي غطَّى المزارع والطرقات وأعالي الجبال في معظم محافظات ومراكز منطقة عسير، وخاصة مركز “بلَحمر، وبلَسمر”  ــ 70 كيلومترًا شمال مدينة أبها ـ حيث كست الكتل الثلجية الأرض لليوم الثاني على التوالي برداء أبيض نشر البهجة في نفوس الأهالي الزائرين، الذين توزعوا على جنبات الطرق وفي المواقع المطلة على الأراضي الزراعية مستمتعين بهذه المناظر الخلابة، إذْ حرص معظمهم على توثيقها بالتصوير المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير من سحب البرد على العاصمة الرياض
السعودية اليوم

تحذير من سحب البرد على العاصمة الرياض

السعودية اليوم
التخصصات الصحية تعلن عن تدريب على رأس العمل عبر “تمهير”
حصاد اليوم

التخصصات الصحية تعلن عن تدريب على رأس...

حصاد اليوم
8 مطربين يحييون حفل روائع الموجي غدًا في البوليفارد
السعودية اليوم

8 مطربين يحييون حفل روائع الموجي غدًا...

السعودية اليوم
مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من شاحنة لنقل أسطوانات الغاز
السعودية اليوم

مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من...

السعودية اليوم
ضغط الدم المرتفع يهدد أكثر من مليار شخص
صحة وطب‎

ضغط الدم المرتفع يهدد أكثر من مليار...

صحة وطب‎
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
جماهير الاتحاد تهاجم اللاعبين بعد الخسارة
الرياضة

جماهير الاتحاد تهاجم اللاعبين بعد الخسارة

الرياضة
بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر مايو شامل الدعم الإضافي
أخبار رئيسية

بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر مايو...

أخبار رئيسية