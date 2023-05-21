أمطار عسير تتواصل والبَرَد يزداد كثافة

تواصلَ – اليوم- هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبَرَد على أجزاء واسعة من منطقة عسير.

وشهدت مدينة أبها وضواحيها ومركز السودة وعقبة ضلع (جنوب أبها)، ومحافظات رجال المع، وسراة عبيدة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وأحد رفيدة، وطريب، هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة.

المناطق المتأثرة

كما شملت الأمطار مراكز الشعف، وبللحمر، وبللسمر، وثلوث المنظر، ويعرى، والبشاير، وشني، والجوة، ومربة، ووادي بن هشبل، وتندحة.

تساقط البرد

وتميزت أمطار هذا العام بكثافة “البَرَد” المتساقط الذي غطَّى المزارع والطرقات وأعالي الجبال في معظم محافظات ومراكز منطقة عسير، وخاصة مركز “بلَحمر، وبلَسمر” ــ 70 كيلومترًا شمال مدينة أبها ـ حيث كست الكتل الثلجية الأرض لليوم الثاني على التوالي برداء أبيض نشر البهجة في نفوس الأهالي الزائرين، الذين توزعوا على جنبات الطرق وفي المواقع المطلة على الأراضي الزراعية مستمتعين بهذه المناظر الخلابة، إذْ حرص معظمهم على توثيقها بالتصوير المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.