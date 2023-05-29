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توقعات باستمرارها للمساء

أمطار غزيرة على المسجد النبوي

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ صباحاً
أمطار غزيرة على المسجد النبوي
المواطن - فريق التحرير

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وثقت “قناة الإخبارية” لقطات من هطول الأمطار الغزيرة، اليوم الاثنين، على المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وسط توقعات باستمرارها حتى المساء.

أمطار المدينة

وفي وقت سابق، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة وأتربة مُثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح، وتساقط للبرد، وسيول، وشبه انعدام الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي خيبر ووادي الفرع.

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