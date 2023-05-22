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مصحوبة بزخات برد وسيول

أمطار غزيرة على مرتفعات مكة والطائف والباحة

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٧ مساءً
أمطار غزيرة على مرتفعات مكة والطائف والباحة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت صور رادارات الطقس التابعة للمركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والطائف وكذلك منطقة الباحة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن هذه الأمطار مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول، ومن المتوقع استمرارها خلال الساعات القادمة.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وتبوك.

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