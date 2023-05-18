أمطار غزيرة على مطار الملك خالد بالرياض

وثقت مقاطع فيديو متداولة، الأمطار التي شهدتها الرياض اليوم الخميس، والتي هطلت بغزارة وسط تحذيرات المركز الوطني للأرصاد.

وأظهر مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض، ونشاط للرياح.

كما رصدت لقطات أخرى هطول الأمطار الغزيرة على حي النرجس بالرياض اليوم، ما أدى إلى جريان السيول في الشوارع.

تحذير من الأمطار

وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني،، تحذيرًا لأهالي منطقة الرياض من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها أتربة مثارة حتى الساعة الـ11 مساء اليوم، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من الرياض وتشمل (الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، ضرما، مرات، الحريق، الخرج، حوطة بني تميم، الدوادمي، الرين، القويعية، عفيف، الأفلاج، السليل، ووادي الدواسر).