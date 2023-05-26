Icon

عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف Icon بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد Icon حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة Icon القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان Icon تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء Icon نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر Icon استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة Icon إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن Icon القهوة السعودية حاضرة في رحلة الفضاء الدولية Icon الأمر بالمعروف تفعّل محتوى “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” برماح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
السعودية اليوم
الحالة مصحوبة برياح نشطة وسيول

أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى مساء السبت

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى مساء السبت
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الجمعة، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وسط توقعات باستمرارها حتى الساعة الـ 11 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة المطرية المتوقعة تشمل محافظات أضم وميسان، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وشبه انعدام في الرؤية.

قد يهمّك أيضاً
لحظة ارتطام نيزك بكوكب الأرض

لحظة ارتطام نيزك بكوكب الأرض

مزاد علني لبيع بضائع وسيارات في جمرك الرقعي

مزاد علني لبيع بضائع وسيارات في جمرك الرقعي

استمرار هطول الأمطار

وفي وقت سابق، توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار هطول الأمطار حتى يوم الثلاثاء المقبل على عدة مناطق، لافتًا إلى أنه متبقي 5 أيام على انتهاء فصل الربيع ودخول فصل الصيف.

قد يهمّك أيضاً
أبرز التوقعات لـ حدث سوني المرتقب PlayStation Showcase 

أبرز التوقعات لـ حدث سوني المرتقب PlayStation Showcase 

منتصف الليل موعد انطلاق رحلة السعودية نحو الفضاء

منتصف الليل موعد انطلاق رحلة السعودية نحو الفضاء

وأوضح العقيل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية”، أن فصل الصيف يتميز بكثرة الأمطار بسبب الرياح الموسمية على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية في مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة