أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى مساء السبت

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الجمعة، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وسط توقعات باستمرارها حتى الساعة الـ 11 مساءً.
وأوضح مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة المطرية المتوقعة تشمل محافظات أضم وميسان، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وشبه انعدام في الرؤية.
وفي وقت سابق، توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار هطول الأمطار حتى يوم الثلاثاء المقبل على عدة مناطق، لافتًا إلى أنه متبقي 5 أيام على انتهاء فصل الربيع ودخول فصل الصيف.
وأوضح العقيل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية”، أن فصل الصيف يتميز بكثرة الأمطار بسبب الرياح الموسمية على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية في مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.