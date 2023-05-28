أمطار غزيرة وأتربة على العاصمة المقدسة والجموم للمساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد،تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مُثارة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وتوقع مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول، والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق من اليوم، ، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم وحائل، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف، كذلك يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف