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أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد جنوب القنفذة

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٥ مساءً
أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد جنوب القنفذة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، حالة من التقلبات الجوية على أحياء جنوب القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.

سحب رعدية ممطرة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك تمتد إلى مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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سحب رعدية ممطرة

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن), في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف والمدينة المنورة.

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