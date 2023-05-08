أمطار غزيرة وزخات برد على الصور جنوب الطائف

شهدت قرية الصور التابعة لمحافظة ميسان جنوب الطائف، هطول أمطار غزيرة مع زخات برد شديدة على المنطقة.

ووثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة مع تساقط زخات البرد على الصور بالطائف.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة مكة المكرمة، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الطائف وأضم وميسان وذلك حتى الساعة التاسعة مساءً.

ويصاحب هذه الحالة المطرية، نشاط في الرياح السطحية، تساقط البرد، سيول، وشبه انعدام في الرؤية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والمدينة المنورة.