Icon

أمطار غزيرة وزخات برد على الصور جنوب الطائف Icon الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف Icon بيع 29 ألف تذكرة لـ نهائي كأس الملك Icon إطلاق برنامج تعليم المانجا لطلاب المراحل المتوسطة والثانوية Icon بعد ساعات من انطلاقها.. قرابة 4 آلاف متبرع في الحملة الشعبية لدعم السودان Icon المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف تطلق مرحلتها الثانية بخدمات جديدة Icon أطفال يركضون تحت زخات المطر في الطائف Icon رئيس مصرف بريطاني يعمق القلق بشأن أزمة إفلاس البنوك الأمريكية Icon السيول تداهم قائد مركبة عالقة بالرمال Icon آبل تطور تقنية تمكّن الشاشات من إصلاح نفسها تلقائيًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط تحذيرات مركز الأرصاد

أمطار غزيرة وزخات برد على الصور جنوب الطائف

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٨ مساءً
أمطار غزيرة وزخات برد على الصور جنوب الطائف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت قرية الصور التابعة لمحافظة ميسان جنوب الطائف، هطول أمطار غزيرة مع زخات برد شديدة على المنطقة.

ووثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة مع تساقط زخات البرد على الصور بالطائف.

قد يهمّك أيضاً
طرد سالم الدوسري يقلق الهلاليين من تكرار سيناريو 2017

طرد سالم الدوسري يقلق الهلاليين من تكرار سيناريو 2017

اليوم.. بدء التسجيل الإلكتروني لطلبة الصف الأول الابتدائي

اليوم.. بدء التسجيل الإلكتروني لطلبة الصف الأول الابتدائي

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة مكة المكرمة، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الطائف وأضم وميسان وذلك حتى الساعة التاسعة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
3 نهائيات على استاد سايتاما قبل مباراة أوراوا والهلال

3 نهائيات على استاد سايتاما قبل مباراة أوراوا والهلال

تحضيرات وكواليس النجوم قبيل حفلة روائع الموجي

تحضيرات وكواليس النجوم قبيل حفلة روائع الموجي

ويصاحب هذه الحالة المطرية، نشاط في الرياح السطحية، تساقط البرد، سيول، وشبه انعدام في الرؤية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والمدينة المنورة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تبرعات منصة إحسان تتجاوز 600 مليون ريال
السعودية اليوم

تبرعات منصة إحسان تتجاوز 600 مليون ريال

السعودية اليوم
ضبط 389 عاملًا مخالفًا ومصادرة 173 طنًا من المواد الغذائية بالرياض
السعودية اليوم

ضبط 389 عاملًا مخالفًا ومصادرة 173 طنًا...

السعودية اليوم
سجل مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في آسيا
الرياضة

سجل مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في...

الرياضة
الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له باحتجاز السفير التركي
آخر الاخبار

الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له...

آخر الاخبار
إحباط تهريب أقراص خاضعة للرقابة الطبية بـ عسير
أخبار أمنية

إحباط تهريب أقراص خاضعة للرقابة الطبية بـ...

أخبار أمنية
‏وصول رعايا من الصين والهند قادمين من السودان إلى جدة
السعودية اليوم

‏وصول رعايا من الصين والهند قادمين من...

السعودية اليوم
وصول 3 طرود مشبوهة للسفارة الفنلندية بموسكو
العالم

وصول 3 طرود مشبوهة للسفارة الفنلندية بموسكو

العالم
تراجع صفقات شراء الأراضي السكنية بالرياض بنسبة 81%
السعودية اليوم

تراجع صفقات شراء الأراضي السكنية بالرياض بنسبة...

السعودية اليوم