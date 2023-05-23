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وسط تحذيرات الأرصاد بحالة ممطرة

أمطار غزيرة وزخات برد على 5 مناطق

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٧ مساءً
أمطار غزيرة وزخات برد على 5 مناطق
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت رادارات الطقس التابعة للمركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع حبات البرد الآن، على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والطائف والباحة وعسير وجازان تشمل الأجزاء الساحلية.

ونشر مركز الأرصاد، عدة صور على حسابه بموقع “تويتر”، تظهر هطول الأمطار الغزيرة على هذه المناطق.

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أمطار الباحة

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من حدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة بمنطقة الباحة، وسط توقعات باستمرارها حتى الساعة الـ 11 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية المتوقعة تشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، فيما تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، حائل، القصيم، تبوك، الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

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