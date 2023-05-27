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من أجل الاستمتاع بالأجواء

أمطار غزيرة وسيول تجذب أهالي نجران

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
أمطار غزيرة وسيول تجذب أهالي نجران
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منطقة نجران، اليوم السبت، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، شملت مدينة نجران وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت الأودية والشعاب.

وجذبت الأجواء الماطرة والغيوم الكثيفة وجريان السيول الأهالي والمقيمين للخروج للمنتزهات والحدائق العامة، ولضفاف وادي نجران للاستمتاع بالأجواء اللطيفة ومشاهدة الأمطار والسيول، التي لا زالت تتواصل حتى مساء اليوم.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وعلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على مناطق تبوك، الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية.

فيما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف.

 

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