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مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في الرؤية

أمطار غزيرة وسيول على جازان حتى الـ 8 مساءً

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ صباحاً
أمطار غزيرة وسيول على جازان حتى الـ 8 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، وسط توقعات باستمرارها حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وتوقع مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن تشمل الحالة الجوية محافظات الريث، والحرث، والدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وسيول.

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توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الرياض والمنطقة الشرقية تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

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