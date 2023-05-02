أمطار غزيرة وسيول في عقبة ضلع استشاري نفسي يحذر من الاحتراق الوظيفي في بيئة العمل أزمة دجاج تلوح في الأفق بـ بريطانيا العثور على 7 جثث في جريمة غامضة بولاية أمريكية إرشادات إسعافية للتعامل مع أزمة الربو لقطات لتدفق مياه السيول سيول في السويداء بتهامة شهران الموارد البشرية توضح موقف العائل الموقوف خدماته النيابة المصرية تكشف سبب وفاة الفنان مصطفى درويش المفاجئة حل لغز حريق غرفة الكنز في مصر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة
وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة، وجرياناً للسيول في عقبة ضلع جنوب أبها بمنطقة عسير، خلال الساعات القليلة الماضية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.
فين حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة نجران.