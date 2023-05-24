أمطار متفاوتة وبرد بعدة مناطق أبرزها الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على المرتفعات الجبلية مع حبات برد بعدة مناطق أبرزها الرياض.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الممطرة تشمل أجزاء من مناطق الرياض والباحة وعسير وجازان ونجران والحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والمدينة وشمال الشرقية وشرق مكة تمتد إلى الإمارات وعُمان واليمن تسبقها برياح نشطة مغبرة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.