أمطار متفاوتة وبرد بعدة مناطق تستمر للغد

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، استمرار الحالة الممطرة الـ 17 بهطول أمطار متفاوتة الشدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، من اليوم وحتى صباح غد الخميس.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشمالية وحائل والقصيم والرياض والباحة وعسير وجازان ونجران وشمال الشرقية تمتد إلى اليمن وعُمان تسبقها برياح نشطة مغبرة وهي رياح هابطة .

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.