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أمطار متفاوتة وبرد بعدة مناطق تستمر للغد

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ صباحاً
أمطار متفاوتة وبرد بعدة مناطق تستمر للغد
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد على عدة مناطق، من اليوم وحتى صباح غد الاثنين.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة المطرية المتوقعة تتأثر بها أجزاء متفرقة من مناطق الرياض خاصة جنوبها، وتشمل الباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية وشرق منطقة مكة المكرمة، وتمتد إلى أجزاء من اليمن والإمارات وعُمان وقطر والكويت تسبقها برياح نشطة مغبرة .

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من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة, فيما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

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