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تتراوح من خفيفة إلى متوسطة

أمطار متفاوتة وبرد ورياح خلال الـ 24 ساعة المقبلة

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ صباحاً
أمطار متفاوتة وبرد ورياح خلال الـ 24 ساعة المقبلة
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة تتراوح من خفيفة إلى متوسطة مع احتمال حبات برد بعدة مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية المتوقعة تشمل أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران وجنوب القصيم وشرق حائل، حيث تمتد إلى اليمن وتسبقها برياح نشطة مغبرة.

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كما توقع الحصيني نشاطًا للرياح معظمها متوسطة السرعة مع هبات شبه قوية على أجزاء من الشمالية والغربية والإمارات وعمان.

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طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والرياض والمنطقة الشرقية تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

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