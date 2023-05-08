أمطار متفاوتة ورياح بعدة مناطق خلال الـ 36 ساعة المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، هطول أمطار متفاوتة تتراوح من خفيفة إلى متوسطة، مع تساقط حبات برد على أجزاء متفرقة بعدة مناطق خلال الـ 36 ساعة المقبلة من اليوم وحتى مساء يوم غد الثلاثاء.

المناطق المتأثرة

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية تتأثر بها مناطق عسير وجازان ونجران وشرق منطقة مكة المكرمة، وتمتد إلى أجزاء متفرقة من وسط الوسطى والشمالية وشمال الشرقية من المملكة، حيث تمتد إلى الكويت واليمن تسبقها برياح هابطة مغبرة.

وأضاف الحصيني أن الحالة الممطرة تصاحبها رياح نشطة معظمها من خفيفة إلى متوسطة مع هبات شبه قوية على أجزاء من دول الخليج بما فيها المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط وغرب وشمال المملكة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والمدينة المنورة.