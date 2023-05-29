أمطار وبرد خلال الـ 24 ساعة المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، استمرار الحالة الممطرة الـ 17 خلال الـ 24 ساعة المقبلة، بهطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد وسيول بعدة مناطق من اليوم وحتى صباح يوم غد الثلاثاء.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الممطرة المتوقعة تشمل أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والباحة وعسير وجازان ونجران والمدينة المنورة وحائل والقصيم وشرق مكة المكرمة وغرب وجنوب غرب الرياض ، وتمتد إلى اليمن تسبقها برياح نشطة مغبرة وهي رياح هابطة .

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك تمتد إلى مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية, كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن), في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف والمدينة المنورة.