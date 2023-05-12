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مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن سماء غائمة جزئيا مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تمتد الى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

أمطار رعدية

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, فيما تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.

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