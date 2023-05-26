أمطار ورياح على عسير ونجران حتى الـ10 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة على عسير تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة 10 مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، أيضا من هطول أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

تحذيرات من المدني

على صعيد آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

وبينت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة، تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، وستتأثر مناطق عسير والباحة وجازان وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

الطقس المتوقع

وأوضحت أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، لتشمل الرياض العاصمة وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة والزلفي والغاط ورماح وثادق وشقراء والمزاحمية والدرعية وضرما وحريملاء والأفلاج ووادي الدواسر والسليل وليلى والخرج وحوطة بني تميم والحريق والبجادية والدلم، وستتأثر منطقة مكة المكرمة، لتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والكامل وخليص، ومناطق القصيم وحائل ونجران والمدينة المنورة.

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.