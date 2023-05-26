Icon

عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف Icon بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد Icon حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة Icon القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان Icon تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء Icon نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر Icon استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة Icon إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن Icon القهوة السعودية حاضرة في رحلة الفضاء الدولية Icon الأمر بالمعروف تفعّل محتوى “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” برماح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الدفاع المدني دعا لأخذ الحيطة والحذر أثناء الهطول

أمطار ورياح على عسير ونجران حتى الـ10 مساء

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٧ مساءً
أمطار ورياح على عسير ونجران حتى الـ10 مساء
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة على عسير تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة 10 مساءً.

قد يهمّك أيضاً
مارسيلو غروهي يُعزز تواجده في صدارة قائمة مميزة

مارسيلو غروهي يُعزز تواجده في صدارة قائمة مميزة

الرحلة السعودية للفضاء حديث الإذاعة بمدارس تعليم الرياض

الرحلة السعودية للفضاء حديث الإذاعة بمدارس تعليم الرياض

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، أيضا من هطول أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة.

قد يهمّك أيضاً
لحظة انطلاق مركبة دراغون ‎نحو الفضاء وعلى متنها علي القرني وريانة برناوي

لحظة انطلاق مركبة دراغون ‎نحو الفضاء وعلى متنها علي القرني وريانة برناوي

ضبط مواطن بعسير وإحباط تهريب 150 كيلو قات في جازان

ضبط مواطن بعسير وإحباط تهريب 150 كيلو قات في جازان

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

تحذيرات من المدني

على صعيد آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

وبينت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة، تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، وستتأثر مناطق عسير والباحة وجازان وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

الطقس المتوقع

وأوضحت أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، لتشمل الرياض العاصمة وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة والزلفي والغاط ورماح وثادق وشقراء والمزاحمية والدرعية وضرما وحريملاء والأفلاج ووادي الدواسر والسليل وليلى والخرج وحوطة بني تميم والحريق والبجادية والدلم، وستتأثر منطقة مكة المكرمة، لتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والكامل وخليص، ومناطق القصيم وحائل ونجران والمدينة المنورة.

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة