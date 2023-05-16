أمطار ورياح هابطة على 4 مناطق

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كشفت صور رادارات المركز الوطني للأرصاد، تواجد السحب الركامية الرعدية الممطرة مع توقعات بهطول أمطار تصاحبها رياح هابطة على عدة مناطق.
🔴 صور رادارات الطقس تبيّن تواجد السحب الركامية الرعدية الممطرة مع توقعات بهطول #أمطار تصاحبها #رياح هابطة على أجزاء من منطقة #الرياض تشمل العاصمة، منطقة #القصيم، المنطقة #الشرقية وتمتد حتى الشمالية الشرقية، ومن المتوقع ـ بمشيئة الله ـ استمرارها إلى ساعات المساء من هذه الليلة.… pic.twitter.com/HUe3HUErM1قد يهمّك أيضاً
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) May 16, 2023
وأظهر مقطع فيديو نشره مركز الأرصاد، أن رادارات الطقس أوضحت تواجد السحب الركامية الرعدية الممطرة مع توقعات بهطول أمطار تصاحبها رياح هابطة على أجزاء من منطقة الرياض تشمل العاصمة، القصيم، المنطقة الشرقية وتمتد حتى الشمالية الشرقية.
وأضاف المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع استمرار هذه الحالة إلى ساعات المساء من هذه الليلة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الرياض والمنطقة الشرقية تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.