أمير الجوف خلال لقاء أهالي القريات: أبواب الإمارة مفتوحة للجميع

التقى الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف خلال جولته الدورية التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة اليوم، بأهالي محافظة القريات، وذلك في المركز الحضاري بالمحافظة.

وعبر الأمير فيصل عن سعادته بالالتقاء بهم والاستماع لهم والتعرف على احتياجاتهم، وتلقي أفكارهم ومقترحاتهم، وإطلاعهم على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، مُبينًا أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع، لتقديم الملاحظات والآراء والشكاوى في كل وقت، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

مشروعات تنموية

وأشار إلى ما تشهده محافظة القريات كغيرها من محافظات المنطقة من مشروعات تنموية وخدمية في مختلف المجالات، سعيًا لتحقيق الأهداف المنشودة لخدمة المواطن والمقيم، وإنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وتطرق إلى العديد من الموضوعات التي تهم المحافظة في مختلف المجالات، إضافة لمناقشة عدد من الآراء والمقترحات المقدمة.

وأوضح أن هذه الزيارات تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لتلمس احتياجات المواطنين والالتقاء بهم، مؤكداً أهمية التكاتف والتآزر في كافة الجوانب بما يخدم الوطن.

استماع للمقترحات

كما استمع الأمير فيصل بن نواف إلى عدد من الآراء والمقترحات الواردة من قبل الأهالي في مختلف المجالات، مشدداً على المتابعة الحثيثة والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لإيصال المقترحات الهادفة التي تسهم في تحقيق تطلعات الأهالي والمواطنين بمختلف محافظات ومراكز المنطقة، وتبادل سموه والأهالي الأحاديث الودية بما يعكس نهج التواصل والترابط القوي والمتين بين القيادة والمواطن.

وفي ختام اللقاء سأل سموه الله تعالى أن يديم على الوطن أمنه وعزَّه وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة الجوف حسين آل سلطان ومحافظ القريات عبدالله الجاسر.