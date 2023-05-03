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إنجازات كبيرة في تطوير العملية التعليمية في المملكة

أمير الرياض يرعى حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة جامعة الفيصل الأحد المقبل

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ مساءً
أمير الرياض يرعى حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة جامعة الفيصل الأحد المقبل
المواطن - فريق التحرير

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تحتفل جامعة الفيصل بدفعات جديدة من طلبتها خريجي العام ٢٠٢٣م يمثلون كليات الأعمال والطب والصيدلة والهندسة والعلوم والدراسات العامة، وذلك في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق ٦ و٧ و٨ مايو الجاري، بقاعة الأميرة هيا بنت تركي بمقر الجامعة بالرياض.

حيث سيتم مساء الأحد تخريج طلاب كلية الأعمال بعد حصولهم على درجة البكالوريوس في تخصصات كلية الأعمال المختلفة.

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تخريج دفعات طلبة جامعة الفيصل

كما يشرف صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الفيصل، حفل تخرج طلبة كلية الطب و كلية الصيدلة .

وفي الإطار ذاته يشهد صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سعود بن خالد آل سعود  – الأمين العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية رئيس اللجنة التنفيذية لجامعة الفيصل – حفل تخرج الطلاب الحاصلين على درجة الماجستير تخصص إدارة الأعمال، والطب، كما يشرّف سموه حفل تخرج طلاب كلية الهندسة، وكلية العلوم والدراسات العامة.

وعبر رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع، في كلمته عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته الكريمة لحفل التخرج، وكذلك ثمّن تشريف أصحاب السمو الملكي الأمراء الذين أثروا الحدث العلمي الكبير للجامعة، معرباً عن تقديره تشريف صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل حفل التخرج، موجهاً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سعود على حرصه تشريف حفل تخرج  طلاب الجامعة.

وأشار د. آل هيازع إلى أن المملكة حققت العديد من الإنجازات العلمية غير المسبوقة، مشيداً بدورها في تفعيل دور الجامعات في التعليم والبحث والابتكار لتحتل الجامعات السعودية مكانة متقدمة بين الجامعات العالمية المرموقة، وارتفاع تصنيفها وترتيبها.

إنجازات كبيرة في تطوير العملية التعليمية

وأبان أن جامعة الفيصل تحقق إنجازات كبيرة في تطوير العملية التعليمية في المملكة، وتسعى إلى أن تكون رافداً لإمداد القطاعات الحيوية في المملكة بكوادر وطنية مؤهلة تستطيع أن تكون رقماً فاعلاً في المجتمع وتطوير قدرات الثروة البشرية والحياة العملية.

وأشاد بطلاب الجامعة الذين حققوا العديد من الإنجازات، حيث بدأ العديد من طلاب الجامعة في جميع الكليات تقديم مشروعات متخصصة، كان من ثمارها تكوين مؤسسات وشركات واعدة، إضافة لمشاركتهم في المسابقات العالمية وتحقيق مراكز متقدمة، مبيناً أن احتفال هذا العام يؤكد أن الجامعة تواكب الخطط الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، في التوجه والرسالة والتنفيذ على أرض الواقع.

ويشتمل حفل هذا العام على فقرات متعددة، منها مسيرة للطلاب الخريجين وفيلم للجامعة وإنجازاتها ودور الطلاب في تحقيق الطفرة العلمية، كما يشهد الحفل حضور العديد من أصحاب السمو والمعالي وعدد من الشخصيات البارزة والمسؤولين وأولياء الأمور.

 

 

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