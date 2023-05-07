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لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني

أمير الرياض يرعى حفل تدشين برنامج آمن الأربعاء

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٠ مساءً
أمير الرياض يرعى حفل تدشين برنامج آمن الأربعاء
المواطن - واس

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يوم الأربعاء المقبل، حفل تدشين البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني “آمن”، الذي تطلقه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع شركة (سابك )، بهدف تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى مختلف شرائح المجتمع في المملكة، والتعريف بأفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية.

مبادرات وبرامج

ويضم البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني “آمن” مجموعة من المبادرات والبرامج النوعية التي تشمل خمسة مسارات هي «المعارض التوعوية» وتتضمن إقامة معارض توعوية بالأمن السيبراني في مختلف مناطق المملكة، تستهدف أكثر من 350 ألف زائر من مختلف شرائح المجتمع، ومسار «المحاضرات الافتراضية» الذي يستهدف تقديم محاضرات افتراضية متعددة في مجال الأمن السيبراني لجميع فئات المجتمع، ومسار «الجلسات الإرشادية» الذي يختص بتقديم جلسات توعوية في مجال الأمن السيبراني لطلاب وطالبات المدارس والجامعات، تشتمل موضوعاتها على مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة في المجال، ومسار «سفراء التعليم» الذي يٌعنى بتأهيل وتدريب السفراء وتمكينهم من عقد محاضرات ميدانية في مختلف المنشآت التعليمية لنحو 6 ملايين طالب وطالبة في أكثر من 30 ألف مدرسة، و 63 جامعة وكلية، ومسار «الرسائل التوعوية» الذي يستهدف نشر رسائل نصية توعوية لجميع فئات المجتمع بأكثر من 12 لغة.

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الوعي بالأمن السيبراني

ويأتي البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني “آمن” الذي يمتد تنفيذه لمدة عام في مختلف مناطق المملكة، ضمن مبادرات الهيئة الإستراتيجية لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني في المملكة، وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، وحماية المجتمع من المخاطر التي يشهدها الفضاء السيبراني، وكذلك ضمن جهود شركة (سابك) في دعم المبادرات الوطنية وحرصها على المشاركة الفعّالة في المناسبات والفعاليات التي تُعنى بتعزيز ثقافة الأمن السيبراني لدى أفراد المجتمع.

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