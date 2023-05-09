أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد

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استقبل صاحب السمو الملكي فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد وأعضاء الجمعية.
واستمع سموه إلى شرح عن أنشطة وإنجازات الجمعية التي تهدف إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي في مجال التوحد و تطوير البنية التنظيمية ، ورفع كفاءة القدرات البشرية العاملة بقطاع التوحد ، منوهًا بدور الجمعية ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أعمالهم.