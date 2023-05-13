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أمير تبوك مهنئاً الهلال بالفوز بكأس الملك: خالص التهاني والتبريكات

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
أمير تبوك مهنئاً الهلال بالفوز بكأس الملك: خالص التهاني والتبريكات
المواطن - فريق التحرير

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هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، رئيس نادي الهلال بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال أمير تبوك في برقية تلقّاها رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل العتيبي : “يطيب لنا بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ والتشرف بالسلام على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله – أن أُعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز، متمنياً لكم المزيد من الإنجازات”.

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من جانبه أعرب رئيس نادي الهلال فهد بن نافل عن شكره وامتنانه للأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك على هذه التهنئة التي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي من سموه الكريم كأحد الرموز الرياضية المهمة في الوطن.

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