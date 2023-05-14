أمير تبوك يؤكد أهمية أعمال ومهام هيئة الأمر بالمعروف

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك خليل بن إبراهيم ضامري الذي قدم له تقريرًا عن أعمال وبرامج وأنشطة فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي نفذتها بالمنطقة خلال الفترة الماضية.

الأمر بالمعروف

‏ونوه أمير منطقة تبوك باهتمام القيادة الرشيدة، بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكدًا أهمية ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام.

بدوره أعرب ضامري عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على متابعته الدائمة لأعمال وأنشطة فرع الهيئة بالمنطقة.