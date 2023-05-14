أمير تبوك يؤكد أهمية أعمال ومهام هيئة الأمر بالمعروف

السديس: حي الملك سلمان يحفز النمو السكاني والاقتصادي راكب يحاول تهريب 14 سبيكة ذهبية بالهند مجزرة مروعة بحق 10 أسود في كينيا تقويم الرياض فتح باب الاستفادة أمام آلاف الأسر السعودية خطوة ستخفض أسعار الوحدات السكنية 40% أبرز مطالب المالية الكويتية لتخفيف الضغط على الميزانية دعم iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل تسريح ضباط أكاديمية كويتية لمنازلهم لعدم توفر وجبات خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للأسر والعمالة عبر أبشر جماهير إسبانيول تقتحم أرض الملعب لمهاجمة لاعبي برشلونة
استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك خليل بن إبراهيم ضامري الذي قدم له تقريرًا عن أعمال وبرامج وأنشطة فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي نفذتها بالمنطقة خلال الفترة الماضية.
ونوه أمير منطقة تبوك باهتمام القيادة الرشيدة، بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكدًا أهمية ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام.
بدوره أعرب ضامري عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على متابعته الدائمة لأعمال وأنشطة فرع الهيئة بالمنطقة.