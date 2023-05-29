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بعد تضرر مزارع قرب بئر بن هرماس

أمير تبوك يوجه بتشكيل لجنة لحصر أضرار تساقط البرد

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٨ مساءً
أمير تبوك يوجه بتشكيل لجنة لحصر أضرار تساقط البرد
المواطن - واس

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وجه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بتشكيل لجنة لحصر الأضرار التي لحقت بالمزارع الواقعة بالقرب من مركز بئر بن هرماس، جراء نزول البرد المصاحب للأمطار التي شهدتها عدد من محافظات ومراكز المنطقة والرفع بتقرير عاجل له.

من جهة أخرى، تابع الأمير فهد بن سلطان الحالة المطرية التي شهدتها عدد من محافظات ومراكز المنطقة اليوم، واطمأن على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، حاثًا الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله، سائلًا المولى القدير أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركةٍ وأن يعم نفعها البلاد والعباد.

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