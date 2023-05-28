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أمير تبوك يوجه بتكثيف الجهود لمواجهة آثار الحالة المطرية

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٠ مساءً
أمير تبوك يوجه بتكثيف الجهود لمواجهة آثار الحالة المطرية
المواطن - فريق التحرير

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تابع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، ما شهدته مدينة تبوك وعدد من محافظات ومراكز المنطقة اليوم من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، وسالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

جهود السلامة

واطمأن أمير تبوك على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص.

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وحث الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله، متمنيًا للأهالي أوقاتًا ممتعة في ظل الأجواء الممطرة، سائلًا المولى القدير أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركةٍ وأن يعم نفعها البلاد والعباد.

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أمطار متوسطة

وفي وقت سابق، هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك، شملت مدينة تبوك ومركز جبل اللوز والقليبة والمعظم وفجر وبئر بن هرماس والعيينة ورحيب ونعمي وضواحيها.

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