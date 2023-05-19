Icon

ضمك عينه على نقاط مباراة الهلال لحسم البقاء Icon جلسة حاسمة بين رئيس الريال وأنشيلوتي Icon ملك الأردن يصل جدة للمشاركة في القمة العربية Icon ولي عهد الكويت يصل جدة للمشاركة في القمة العربية Icon زيلينسكي يصل جدة لحضور القمة العربية الـ 32 Icon محمد فوزير يقود التشكيل المثالي للجولة الـ27 Icon الهيئة الملكية تنظم حملة تطوعية للتشجير في مكة المكرمة Icon منير المحمدي يخطف الأنظار بدوري روشن Icon أمير قطر يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32 Icon البرهان يعفي حميدتي من منصبه بمجلس السيادة السوداني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمير قطر يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
أمير قطر يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وصل إلى جدة اليوم، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

وكان في استقبال سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

قد يهمّك أيضاً
القوات المشتركة تبحث حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة

القوات المشتركة تبحث حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة

ثنائية تُهدي الفوز لـ مان يونايتد ضد وولفرهامبتون

ثنائية تُهدي الفوز لـ مان يونايتد ضد وولفرهامبتون

 

قد يهمّك أيضاً
62 مليون ريال أرباح طيبة للاستثمار في الربع الأول

62 مليون ريال أرباح طيبة للاستثمار في الربع الأول

التكافؤ شعار مواجهات دياز وسييرا

التكافؤ شعار مواجهات دياز وسييرا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بأحشاء أسماك إكوادورية
العالم

ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بأحشاء أسماك...

العالم
وصول 5 مواطنين و198 من رعايا الدول على متن سفينة جلالة الملك أبها إلى جدة
السعودية اليوم

وصول 5 مواطنين و198 من رعايا الدول...

السعودية اليوم
السديس: القيادة حريصة على تخفيف معاناة السودانيين
السعودية اليوم

السديس: القيادة حريصة على تخفيف معاناة السودانيين

السعودية اليوم
حريق يلتهم ورشة نجارة في الرياض
السعودية اليوم

حريق يلتهم ورشة نجارة في الرياض

السعودية اليوم
أجواء ساحرة في افتتاح فيا رياض
أخبار رئيسية

أجواء ساحرة في افتتاح فيا رياض

أخبار رئيسية
فيصل بن بندر يرعى تخريج أكثر من 4900 طالب وطالبة من جامعة شقراء
السعودية اليوم

فيصل بن بندر يرعى تخريج أكثر من...

السعودية اليوم
الملك سلمان يدعو الرئيس التونسي للمشاركة في القمة العربية
السعودية اليوم

الملك سلمان يدعو الرئيس التونسي للمشاركة في...

السعودية اليوم
حماة ريشي سوناك تتعرض لموقف محرج مع الأمن البريطاني
العالم

حماة ريشي سوناك تتعرض لموقف محرج مع...

العالم