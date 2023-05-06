أمين عام مجلس التعاون: المبادرة السعودية تحقق أمن واستقرار السودان المرور يحذر من خطر انزلاق المركبة أثناء الأمطار تشيلسي يحقق أول فوز تحت قيادة لامبارد ثنائية لـ مان سيتي ضد ليدز في الدوري الإنجليزي لقطات لإغماء جنود بريطانيين خلال تتويج الملك تشارلز اقتراح بإعادة تدريس منهج الإملاء والخط لطلاب الابتدائي ميلان يعود للمربع الذهبي بثنائية في لاتسيو ملتقى الباركنسون الخامس في تخصصي الرياض يبحث مستجدات المرض مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من شاحنة لنقل أسطوانات الغاز الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له باحتجاز السفير التركي
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي, بالمبادرة المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع، التي عقدت اليوم في مدينة جدة.
وثمن الجهود والمساعي الحميدة التي تبذلها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية مع جميع الأطراف، لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار وخفض مستوى التوتر بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، ويسهم في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
وأعرب معاليه عن أمله في أن تسهم هذه المحادثات في الوصول إلى حل سياسي يحافظ على وحدة وتماسك مؤسسات الدولة ويحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية.
وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون داعمة للسلام وتسعى دائماً من خلال علاقاتها الدبلوماسية الراسخة والممتدة للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.