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لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار وخفض مستوى التوتر

أمين عام مجلس التعاون: المبادرة السعودية تحقق أمن واستقرار السودان

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥١ مساءً
أمين عام مجلس التعاون: المبادرة السعودية تحقق أمن واستقرار السودان
المواطن - واس

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي, بالمبادرة المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع، التي عقدت اليوم في مدينة جدة.

جهود السعودية

وثمن الجهود والمساعي الحميدة التي تبذلها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية مع جميع الأطراف، لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار وخفض مستوى التوتر بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، ويسهم في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

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وحدة السودان

وأعرب معاليه عن أمله في أن تسهم هذه المحادثات في الوصول إلى حل سياسي يحافظ على وحدة وتماسك مؤسسات الدولة ويحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية.
وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون داعمة للسلام وتسعى دائماً من خلال علاقاتها الدبلوماسية الراسخة والممتدة للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

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