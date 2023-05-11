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بسبب تراكم النفايات والمياه الراكدة

أنباء عن تفشي الملاريا وحمى الضنك في السودان

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٦ مساءً
أنباء عن تفشي الملاريا وحمى الضنك في السودان
المواطن - فريق التحرير

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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن هناك أنباء عن تفشي أمراض الملاريا وحمى الضنك في السودان، على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد مؤخرًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأفادت المنظمة العالمية بأن ملايين الأطفال والسيدات الحوامل في السودان يعانون من سوء التغذية الحاد، بحسب ما أوردته “العربية”.

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تحذيرات سابقة

وفي وقت سابق، حذر مختصون في قطاعي الصحة والبيئة في السودان من تأثيرات كارثية للانتشار المتسارع في أمراض الحمى، خصوصا الملاريا وحمى الضنك، في ظل تفاقم المشكلات البيئية الناجمة عن تراكم النفايات والمياه الراكدة في معظم أحياء العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى.

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وشهدت الأسابيع الماضية تزايدًا مخيفًا في معدلات الإصابة بحمى الضنك التي انتشرت في أكثر من 12 ولاية من ولايات البلاد البالغ عددها 18 ولاية.

ووصلت الحمى إلى العاصمة الخرطوم التي سجلت نحو 1100 حالة حتى الآن من مجمل الإصابات المسجلة في البلاد المقدرة بأكثر من 6 آلاف حالة.

تدهور القطاعات الصحية

وفي ظل تدهور أوضاع المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد وانعدام وسائل الوقابة والحماية للكوادر الصحية ارتفعت معدلات الإصابة في أوساط الأطباء والكوادر الطبية حيث سجلت أكثر من 20 حالة بين العاملين في المستشفيات.

وإلى جانب حمى الضنك، ما زالت الإصابة بمرض الملاريا تشكل ضغطًا كبيرًا على النظام الصحي في السودان، إذ تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى إصابة نحو 2.7 مليون نسمة أي قرابة الـ5 بالمئة من سكان السودان بالملاريا خلال العام 2022.

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