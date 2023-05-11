أنباء عن تفشي الملاريا وحمى الضنك والحصبة بالسودان

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كشفت تقارير إعلامية أن منظمة الصحة العالمية حذرت، اليوم الخميس، من خطر تفشي الملاريا والحصبة وحمى الضنك في السودان
وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم، أن هناك أنباء عن تفشي الملاريا وحمى الضنك والحصبة في السودان.
وأردف جيبريسوس، في تصريحات نشرتها المنظمة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ملايين الأطفال والسيدات الحوامل يعانون من سوء التغذية الحاد.
واختتم مدير الصحة العالمية، قائلًا: إن إمدادات المياه والغذاء والأدوية والكهرباء تتراجع في ظل القصف المستمر، موضحًا أن 70% من المنشآت الصحية في المناطقة المتأثرة بالقتال بين الجيش وقوات الدعم السريع خرجت عن الخدمة.