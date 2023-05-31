أندية سعودية تترقب موقف كانتي مع تشيلسي

تُخيم حالة من الغموض بشأن موقف النجم الفرنسي نجولو كانتي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي في الموسم الرياضي الجديد.

غموض موقف كانتي

وينتهي عقد نجولو كانتي صاحب الـ32 عامًا، مع تشيلسي بنهاية الشهر المقبل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن التجديد حتى الآن.

وعلق فابريزيو رومانو، على موقف النجم الفرنسي، قائلًا: “تمديد عقد كانتي مع تشيلسي لم يتم بعد، المحادثات كانت متقدمة للغاية في الأشهر الماضية، ولكن الآن الوضع غير واضح”.

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “سيتم إجراء اتصالات إضافية خلال الفترة المقبلة، لحسم الموقف النهائي.. هناك العديد من الفرق التي تحرص على ضم كانتي مجانًا، بما في ذلك أندية سعودية”.

وسبق أن ارتبط اسم النجم الفرنسي بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلا أنه فضل الانتظار لنهاية الموسم وحسم موقفه.

تشيلسي هذا الموسم

على الجانب الآخر، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بمستوى مخيب للآمال خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليحتل المركز الـ12 برصيد 44 نقطة، الأمر الذي أثار غضب مشجعيه.

واكتفى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بتحقيق 11 فوزًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعادل في مثلهم، وخسر 16 مرة، ونجح في تسجيل 38 هدفًا، واهتزت شباكه 47 مرة.