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أندية سعودية تترقب موقف كانتي مع تشيلسي

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
أندية سعودية تترقب موقف كانتي مع تشيلسي
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الغموض بشأن موقف النجم الفرنسي نجولو كانتي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي في الموسم الرياضي الجديد.

غموض موقف كانتي

وينتهي عقد نجولو كانتي صاحب الـ32 عامًا، مع تشيلسي بنهاية الشهر المقبل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن التجديد حتى الآن.

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وعلق فابريزيو رومانو، على موقف النجم الفرنسي، قائلًا: “تمديد عقد كانتي مع تشيلسي لم يتم بعد، المحادثات كانت متقدمة للغاية في الأشهر الماضية، ولكن الآن الوضع غير واضح”.

نغولو كانتي
النجم الفرنسي – المصدر thesun

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “سيتم إجراء اتصالات إضافية خلال الفترة المقبلة، لحسم الموقف النهائي.. هناك العديد من الفرق التي تحرص على ضم كانتي مجانًا، بما في ذلك أندية سعودية”.

وسبق أن ارتبط اسم النجم الفرنسي بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلا أنه فضل الانتظار لنهاية الموسم وحسم موقفه.

نغولو كانتي
النجم الفرنسي – المصدر getfootballnewsfrance

تشيلسي هذا الموسم

على الجانب الآخر، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بمستوى مخيب للآمال خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليحتل المركز الـ12 برصيد 44 نقطة، الأمر الذي أثار غضب مشجعيه.

واكتفى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بتحقيق 11 فوزًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعادل في مثلهم، وخسر 16 مرة، ونجح في تسجيل 38 هدفًا، واهتزت شباكه 47 مرة.

نادي تشيلسي
لاعبو تشيلسي – المصدر @ChelseaFC

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