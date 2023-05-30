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أنشيلوتي يحدد بديل بنزيما في ريال مدريد

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
أنشيلوتي يحدد بديل بنزيما في ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني طلب تحديد بديل للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي قد يغادر الريال في صيف العام الجاري.

وذكر برنامج ” الشرينجيتو ” الإسباني أن أنشيلوتي طلب من إدارة ريال مدريد التحرك والتعاقد مع البرازيلي ريتشارلسون مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث سبق للاعب البرازيلي اللعب مع أنشيلوتي في إيفرتون الإنجليزي.

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ويرغب ريتشارلسون في الرحيل عن توتنهام حيث لم ينجح في التألق مع السبيرز في الموسم المنصرم.

عرض خرافي لـ بنزيما

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن النجم الفرنسي تلقى عرضًا قدره 400 مليون يورو من أجل الانضمام إلى الدوري السعودي في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية إن ريال مدريد ينتظر قرار المهاجم الفرنسي لمعرفة إذا ماكان سيبقى في الريال أو سيرحل عن الفريق في صيف العام المقبل، خاصة أن اللاعب الفرنسي معروض عليه راتب سنوي قدره 200 مليون يورو في سنتين.

البرازيل ضد الإكوادور
ريتشارلسون – @CBF_Futebol

وقد يخوض اللاعب الفرنسي آخر مباراة له مع نادي ريال مدريد يوم الأحد المقبل، عندما يواجه الريال فريق أتلتيك بيلباو في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد يفكر في التعاقد مع النجم الفرنسي في صيف العام الجاري.

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