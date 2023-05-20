أنشيلوتي يطلب صفقتين بالميركاتو الصيفي

عقد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز اجتماعًا مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لحسم بعض الأمور المهمة والصفقات المرتقبة.

بيريز يجتمع مع أنشيلوتي

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “الاجتماع بين بيريز وأنشيلوتي عُقد، أمس الجمعة، وشهد تحليلًا للهزيمة المؤلمة أمام مانشستر سيتي، فضلًا عن البدء في تحديد مشروع الموسم المقبل”.

وأضاف: “الطرفين استعرضا المراكز التي يجب تحسينها داخل صفوف الفريق (الصفقات المحتملة)، بالإضافة إلى تحديد أسماء المغادرين، واتفقا على خطة جعل المرينغي أكثر تنافسية، لكن أنشيلوتي لم يطلب الكثير من التغييرات”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “ويعود ذلك إلى أن المدرب الإيطالي يقتنع بأداء عناصر الفريق الحالي مع بعض التعديلات، كما أن بيريز يريد من الشباب مواصلة التطور بالموسم المقبل”.

وجاء في ختام التقرير: “تم تحديد التعزيزات في الاجتماع، بضم جود بيلينجهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى مهاجم بديل لكريم بنزيما”.

ريال مدريد هذا الموسم

وودع ريال مدريد، منافسات دوري أبطال أوروبا، من الدور نصف النهائي، أمام مانشستر سيتي، بعد تعادله بنتيجة 1\1، وخسارته خارج ملعبه برباعية نظيفة، وخسر لقب كأس السوبر الإسباني، وتوج بلقبي كأس الملك، وكأس العالم للأندية.

وخيبت كتيبة أنشيلوتي آمال الجماهير في الدوري الإسباني الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 71 نقطة، فيما ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة التتويج باللقب رسميًا، حيث ينفرد بالصدارة برصيد 85 نقطة.