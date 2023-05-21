أنشيلوتي يهاجم رابطة الدوري الإسباني بعد مضايقة فينيسيوس جونيور

هاجم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، رابطة الدوري الإسباني الممتاز، وذلك بعد المضايقات التي تعرض لها اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور من قبل جماهير فالنسيا في مباراة الفريقين اليوم الأحد في الدوري الإسباني.

وكانت القصة بدأت من تعرض اللاعب البرازيلي لمجموعة من المضايقات بدأت باللاعبين في أرض الملعب ثم بجماهير فالنسيا، حتى دخل نجم الريال في احتكاك مع أحد لاعبي فالنسيا بعد أن قام الأخير بخنقه، مما أجبر الحكم على طرد لاعب ريال مدريد وسط غضب واندهاش من المدرب الإيطالي أنشيلوتي.

وقال أنشيلوتي: “جماهير فالنسيا قامت بسب فينيسيوس جونيور ووصفه بـ القرد، أخبرت الحكم أنه يجب عليه إيقاف المباراة ولكنه لم ينتبه لي”.

وأضاف أنشيلوتي: “جونيور تعرض للظلم ولم يأتِ أحد بحقه، أخبرت اللاعب إذا كان يريد الاستمرار في المباراة بعد ما حدث له، لقد كان الضحية”.

تصرف غريب ضد فينيسيوس جونيور

وفي وقت سابق، أقدم أحد لاعبي نادي فالنسيا على تصرف أثار غضب البرازيلي فينيسيوس جونيور ونجوم نادي ريال مدريد، وذلك خلال مباراة الفريقين اليوم الأحد

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن لاعب فالنسيا ألقى كرة أمام الكرة التي كان يصنع بها جونيور هجمة خطيرة للريال مما تسبب في تعطيل اللعب وتعطيل الهجمة لـ ريال مدريد، وسط حالة من الغضب من لاعبي النادي الملكي حيث طالبوا حكم المباراة بمعاقبة لاعب فالنسيا.

وعلى الفور، اتجه الحكم لمنح لاعب فالنسيا البطاقة الصفراء بالإضافة إلى منح ريال مدريد ركلة حرة.